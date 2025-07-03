Площадь трехэтажного здания составляет более двух тысяч кв. метров.

На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу здание, в котором раньше распологался офис банка «Открытие». Согласно объявлению, владельцем объекта является московское АО «БМ БАНК».

Трехэтажное здание с цоколем и мансардой расположено по адресу: улица Декабристов, 128, в Центральном округе, рядом с СКК имени Блинова. Общая площадь объекта составляет 2019,7 кв. метра, а площадь земельного участка – 1028 кв. метров.

Продавец сообщает, что цeнтpальные кoммуникации в рабочем состоянии. Также на объекте установлены системы пожарной сигнализации и дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией, автоматическими установками пожаротушения, внутренним пожарным водопроводом.

Цена продажи указана в размере 76 миллионов рублей. При этом отдельно оговорено, что лот будет размещен на ЕАТП.