Чтобы взыскать компенсацию, судебным приставам пришлось арестовывать счета компании «СтройТраст».

Судебные приставы рассказали о необычной тяжбе, инициированной жителем Омска. Мужчина подал иск к компании «СтройТраст» из-за упавшего на его автомобиль камня. Инцидент произошел во время капитального ремонта Ленинградского моста.

Как было указано в заявлении омича, он ехал на машине по Иртышской набережной, и, когда автомобиль оказался под пролетом ремонтируемого моста, сверху на него упал камень, разбивший лобовое стекло. Мужчина вызвал на место сотрудников ГИБДД, зафиксировал инцидент и позже подал иск к ООО «СтройТраст», потребовав компенсацию за замену стекла и молдинга.

– Рассмотрев представленные доказательства и заслушав свидетелей, суд постановил взыскать со строительной компании денежные средства в счет возмещения материального ущерба и судебные расходы на общую сумму 73 000 рублей. После вступления решения суда в законную силу ООО «СтройТраст» не компенсировало присужденную судом сумму ущерба, в связи с этим исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов, – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Для взыскания компенсации со строительной компании приставам пришлось арестовывать ее счета, а также выносить постановление о запрете на регистрационные действия в отношении специализированных и иных транспортных средств. В итоге «СтройТраст» все-таки заплатил за упавший на автомобиль камень.