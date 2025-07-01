Ранее он уже становился фигурантом в уголовных делах, связанных с финансами.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и фактического руководителя ООО «Завгор» Гаруша Назаряна. Компанию обвинили по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией).

Расследованием установлено, что в период с 2018 по 2020 год обвиняемые сознательно искажали налоговую отчетность, предоставляя ложные сведения о налоговых вычетах и расходах, связанных с хозяйственными операциями с рядом юридических лиц. Это привело к уклонению от уплаты налогов на сумму более 38 миллионов рублей.

В ходе досудебного расследования обвиняемые добровольно возместили государству более 6,3 млн рублей. В счет возмещения налогового долга суд, по инициативе следствия, наложил арест на имущество обвиняемых и их организации на сумму свыше 36 млн рублей. Уголовное дело передано в Куйбышевский районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее компанию уже обвиняли в финансовых махинациях. Так, в прошлом году подрядчик стал фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда при благоустройстве территории в Исилькульском районе было потрачено более 100 миллионов рублей, однако не все запланированные работы были выполнены. Ущерб бюджету составил 47 миллионов рублей.

В начале этого года компания снова оказалась в центре скандала. При благоустройстве парка «Калач на Оми» в Калачинске подрядчик снова завышал стоимость работ. Ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 2,7 млн рублей. Это разница между фактически выполненными работами и их стоимостью.