Сразу на двоих детей больше стало в 8 семьях.

За июнь в Омской области родилось 1136 детей. Как сообщает министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов, среди них них 592 мальчика и 549 девочек.

Из 1136 новорожденных 1063 появились на свет в Омске. На районы приходится 73 ребенка. Больше всего – 17 детей – в Большереченском. Еще 14 малышей появились в Исилькульском, а 12 – в Тарском.

Отметим, что за июнь в Омской области родилось сразу 8 двоен.

Отметим, что в мае минздрав насчитал 1055 новорожденных, в апреле – 1137, в марте – 1075, в феврале – 1102, а в январе – 1132.