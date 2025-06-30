Омск-Информ
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·Происшествия

В городской администрации пояснили, что не проводили никаких работ с асфальтом.

Неожиданно негативный общественный резонанс получила история с концертом Егора Крида на День молодежи в Омске. Фанаты исполнителя, пришедшие на Соборную площадь 28 июня, жаловались на испорченную гудроном обувь.

– Прекрасный праздничный концерт на Соборной площади сильно омрачился испорченной дорогой обувью. Гудрон, которым залили трещины в асфальте перед сценой, ни в какую не отдирается. Думаю, ситуация массовая, – рассказал очевидец в паблике «Омск Live».

В мэрии отрицают проведение работ.

– Ремонт асфальтобетонного покрытия на Соборной площади выполнялся перед майскими праздниками. Накануне концерта никаких дорожных работ не проводилось, – пояснили в мэрии.

Отметим, что на площади в тот вечер собрались тысячи омичей, в большинстве своем у сцены с «подвижным асфальтом» столпились подростки.

·Происшествия

В городской администрации пояснили, что не проводили никаких работ с асфальтом.

Неожиданно негативный общественный резонанс получила история с концертом Егора Крида на День молодежи в Омске. Фанаты исполнителя, пришедшие на Соборную площадь 28 июня, жаловались на испорченную гудроном обувь.

– Прекрасный праздничный концерт на Соборной площади сильно омрачился испорченной дорогой обувью. Гудрон, которым залили трещины в асфальте перед сценой, ни в какую не отдирается. Думаю, ситуация массовая, – рассказал очевидец в паблике «Омск Live».

В мэрии отрицают проведение работ.

– Ремонт асфальтобетонного покрытия на Соборной площади выполнялся перед майскими праздниками. Накануне концерта никаких дорожных работ не проводилось, – пояснили в мэрии.

Отметим, что на площади в тот вечер собрались тысячи омичей, в большинстве своем у сцены с «подвижным асфальтом» столпились подростки.