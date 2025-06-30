Мужчина отрицает свое отцовство, чтобы не платить алименты.

Омича привлекли к уголовной ответственности за отказ платить алименты на 11-летнего сына и 6-летнюю дочь. Как сообщают судебные приставы, 49-летний мужчина пытался доказать, что бывшие жены родили детей не от него. Однако ДНК-тест эту версию опроверг.

Сначала омича отправляли на 209 часов обязательных работ. Наказание омич отработал, но алименты по-прежнему не платил. Тогда суд приговорил его к 7 месяцам исправительных работ.

Если и после этого омич не станет платить алименты, ему грозит колония.