Каждый помытый в бане омич убыточен для предприятия.

В департаменте городского хозяйства Омска сообщили о сокращении числа посетителей муниципальных бань, которых в городе насчитывается 16. По данным ведомства, за январь-май 2024 года бани посетили 79 тысяч омичей, а за аналогичный период 2025 года – 77 тысяч человек.

Тринадцать бань принадлежат АО «Банное хозяйство», остальные сданы в аренду. Посещение парилки стоит 340 рублей для обычных посетителей и 170 рублей для льготников, при этом себестоимость одного посещения составляет 442 рубля. То есть каждый посетитель бани приносит предприятию убытки в размере 100 рублей, а компенсаций из бюджета за пользование услугами бани не предусмотрено, сообщает «НГС55».

В департаменте также уточнили, что в период отключения горячего водоснабжения в городе муниципальные бани продолжают функционировать, подогрев воды в них осуществляется электрическими котлами.

АО «Банное хозяйство» было создано в Омске в декабре 2024 года, сменив предшественника – МУП «Банное хозяйство». Учредителем нового юридического лица является администрация города Омска. Предприятие ответственно за управление 13 общественными банями в городе. В отчете за 2024 год предприятие показало выручку в размере 48 миллионов рублей и чистую прибыль в размере 307 тысяч рублей.