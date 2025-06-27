Лидеры парламентов обменялись опытом организации волонтерских миссий и обсудили варианты наиболее эффективной реализации молодежных инициатив.

В преддверии празднования «Дня молодежи» Омск, признанный молодежной столицей России 2025, принимает гостей из различных городов и регионов страны. У масштабного праздника оказалась не только развлекательная, но и обширная деловая программ. Так 27 июня в правительстве Омской области принимали руководителей молодежных парламентов субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа. Всего в форуме приняли участие представители 10 регионов СФО. Кроме них в общем заседании участвовали депутат Госдумы РФ Игорь Антропенко, председатель областного Законодательного собрания Александр Артемов и его заместитель Павел Коренной, председатель Молодежной палаты депутатов при областном парламенте Илья Смирнов, начальник Главного управления молодежной политики регионального правительства Светлана Лопуценко.

— Всех нас, сибиряков, объединяет любовь к родному краю и общая история. Так в год 80-летия Победы мы снова и снова вспоминаем о том, что это наши с вами деды и прадеды — бойцы сформированных в Сибири дивизий — остановили наступление фашистов под Москвой в декабре 1941 года и после внесли весомый вклад в окончательный разгром врага. Память о тех событиях должна стать обязательной частью программ патриотического воспитания молодежи, которые мы с вами сегодня здесь обсуждаем, — приветствовал гостей спикер областного Заксобрания.

Кроме обсуждения вопросов сохранения исторической памяти участники форума обменялись опытом организации различных волонтерских акций, реализации экологических и образовательных программ, спортивных проектов.

— В том, что молодежи необходимо постоянно учиться и пополнять багаж знаний никто не сомневается, ну это слишком общая концепция. Объединять же людей должны конкретные дела. Считаю, что поддержка бойцов СВО и их семей должна оставаться одним из главных приоритетов каждодневной работы молодежных объединений, а через парламентские структуры эти усилия следует координировать, — отметил председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Кемеровской области — Кузбасса Владислав Суздалев.

Идеями о том, как инициативы молодежи — а многие из них требуют финансовых вложений — можно эффективно реализовать, с участниками форума поделилась зампред молодежного парламента при Госдуме РФ Дарья Шестакова. С аудиторией в Омске она общалась в режиме видеоконференцсвязи.

— Одним из механизмов финансирования молодежных проектов является грантовая поддержка. Как раз сейчас проходит очередной Конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова — погибшего председателя молодежного парламента Донецкой Народной Республики. И я уверена, что Сибирь тоже должна быть заметна на этом конкурсе. Мы ждем от вас и ваших коллег сильных, обоснованных идей, заявленных на этот конкурс, — отметила Шестакова. — Кроме того новые возможности для реализации интересных проектов открывает молодежное инициативное бюджетирование. Речь идет о форме участия граждан в возрасте от 14 до 35 лет в планировании и контроле над расходами местных бюджетов.

Опытные омские парламентарии, принявшие участие в заседании форума, высоко оценили уровень дискуссий и высказанных предложений. Также выяснялось, что их работа с Молодежной палатой депутатов давно строится на взаимовыгодном обмене идеями.

— Работа в Законодательном собрании является очень хорошей кадровой школой, где молодые депутаты учатся навыкам управления. Однако и старшее поколение парламентариев может многое перенять у молодежи. Любые решения, которые связаны с молодежной политикой, поддержкой молодых семей, социальных проектов это в обязательном порядке проходит обсуждение в нашем молодежном парламенте. Мы всерьез советуемся с ребятами, дискутируем, и они зачастую подсказывают нестандартные подходы к решению сложных проблем. Такие традиции следует развивать. В этом свете форум молодых парламентариев СФО, прошедший на площадке молодежной столицы страны, очень ценен, — подытожил свое участие в мероприятии Александр Артемов.

После пленарного заседания участники форум молодежных парламентов СФО встретились с рукодителями регионального отделения фонда «Защитники Отечества», омскими активистам «Движения Первых», представителями Омского областного студенческого отряда.