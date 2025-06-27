Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Локация приостановила работу после заключения концессионного соглашения.

На «Зеленом острове» в Омске закрылась частная база отдыха «Берег». Строго говоря, она представляла собой три домика с гриль-зонами, шезлонгами, купелью  и беседкой. Гостей довозили до места на гольфкаре. 

По данным «Нового Омска», бронирование локаций приостановили еще осенью прошлого года.  Позже было объявлено о закрытии этой базы отдыха.

По некоторым данным, закрытие территории связано с передачей в концессию «Зеленого острова». Новый собственник намерен заниматься развитием парка и нацелен на единообразие.

·Экономика/Бизнес

Локация приостановила работу после заключения концессионного соглашения.

На «Зеленом острове» в Омске закрылась частная база отдыха «Берег». Строго говоря, она представляла собой три домика с гриль-зонами, шезлонгами, купелью  и беседкой. Гостей довозили до места на гольфкаре. 

По данным «Нового Омска», бронирование локаций приостановили еще осенью прошлого года.  Позже было объявлено о закрытии этой базы отдыха.

По некоторым данным, закрытие территории связано с передачей в концессию «Зеленого острова». Новый собственник намерен заниматься развитием парка и нацелен на единообразие.