Локация приостановила работу после заключения концессионного соглашения.

На «Зеленом острове» в Омске закрылась частная база отдыха «Берег». Строго говоря, она представляла собой три домика с гриль-зонами, шезлонгами, купелью и беседкой. Гостей довозили до места на гольфкаре.

По данным «Нового Омска», бронирование локаций приостановили еще осенью прошлого года. Позже было объявлено о закрытии этой базы отдыха.

По некоторым данным, закрытие территории связано с передачей в концессию «Зеленого острова». Новый собственник намерен заниматься развитием парка и нацелен на единообразие.