Положения народной программы партии выполнены на 83 %.

«Единая Россия» представила промежуточные итоги работы на заседании Генсовета партии под председательством Дмитрия Медведева. Ключевой документ – народная программа – исполнен на 83 %.

Партия выполнила большую часть положений, в числе которых строительство и модернизация школ, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, возведение ФАПов и многое другое. В 2026 году примут новую редакцию проекта. Ее основой станут пожелания граждан, как и прежде.

– Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах, – сказал Дмитрий Медведев. – Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в нее включены, надо уделять самое пристальное внимание.

В ходе реализации народной программы ведется работа по поддержке новых регионов. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, в субъекты уже направили более 141 тысячи тонн гуманитарных грузов, восстановили 2,5 тысячи объектов капитального строительства.

– Я обращаюсь к руководителям субъектов РФ, которые курируют программы шефской помощи. Вы очень предметно справляетесь с дополнительной нагрузкой по оказанию шефской помощи в наших исторических регионах. Новые дороги, детские сады, социальные объекты, спортивные залы. Происходит очень серьезное изменение к лучшему. И это уже сегодня видно всем, – подчеркнул он.

В 2024 году отдельным блоком в народной программе была закреплена помощь участникам СВО и членам их семей. Среди инициатив для бойцов – психологическая и социокультурная реабилитация, содействие в трудоустройстве и организации собственного бизнеса, создание условий для занятий спортом.

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин акцентировал внимание на том, что партия успешно реализует народную программу даже в сложных условиях геополитического вызова со стороны глобального Запада. Он добавил, что заседание Генсовета продемонстрировало открытость партии к общественным запросам и готовность решать проблемы людей там, где они возникают.