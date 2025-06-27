Водитель отказался от медосвидетельствования и попытался дать взятку, но полиция вызвала следователей.

В Тюкалинске на улице 1-я Интернациональная сотрудники ДПС остановили «Шкоду-Фабию», за рулем которой находился 36-летний житель города.

Полицейские заметили у водителя явные признаки опьянения, но тот проходить медосвидетельствование отказался. В результате на мужчину составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ – за отказ от проверки на состояние алкогольного опьянения.

Пока ждал эвакуатор, водитель попытался решить вопрос с полицией по-своему – он сунул деньги на коврик в салоне патрульной машины через приоткрытое окно. Инспекторы тут же сообщили о попытке дачи взятки и вызвали следственно-оперативную группу.

Денежные средства в сумме 15 тысяч рублей, найденные на коврике водителя, изъяты и официально зарегистрированы как вещественные доказательства. Материалы дела переданы в Следственный комитет Омской области для возбуждения уголовного производства.