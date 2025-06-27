Благодаря профессиональным действиям инспектора по делам несовершеннолетних удалось избежать жертв.

В дежурную часть линейного управления МВД России по Омску поступила информация о хулиганском нападении мужчины с ножом на привокзальной площади железнодорожной станции Омск-Пассажирский. Сотрудники железной дороги пытались остановить гражданина, распивающего алкоголь в публичном месте, что спровоцировало агрессора достать оружие и попытаться нанести удары сотрудникам транспорта.

Ситуация осложнялась непредсказуемым поведением правонарушителя, однако своевременное вмешательство инспектора по делам несовершеннолетних младшего лейтенанта Людмилы Андреевой помогло нейтрализовать опасность. Грамотно применив боевой прием борьбы, женщина-полицейский обезвредила агрессора, избежав жертв и серьезных последствий.

Мужчина доставлен в отдел полиции, откуда отправлен в больницу медицинским персоналом скорой помощи. По факту случившегося проводится процессуальная проверка для решения в отношении задержанного вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).