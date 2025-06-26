Мероприятия пройдут на Соборной площади, у музея им. Врубеля, в Городском саду и скейт-парке на Бударина.

Масштабное празднование Дня молодежи пройдет в Омске с 27 по 29 июня. Полная программа опубликована в телеграм-канале «Омск – молодежная столица!».

Напомним, что ведущими на мероприятиях выступят Гар Дмитриев и Вячеслав Макаров, а хедлайнером станет Егор Крид.

27 июня, Соборная площадь с 17:00 до 22:30 часов, ведущий – Гар Дмитриев.

выступление DJ Rakurs и барабанщика Дениса Blazer;

модный показ «Код молодежи»;

вручение молодежной премии губернатора Омской области;

выступление омских исполнителей: Nastya Cherry, Grand Band official и «Филинs BAND»;

выступление группы «5УТРА».

Сцена у музея имени Врубеля с 17:00 до 22:30 часов

спецпроект «Твой ход х Импровизация»;

музыкальная пауза;

трансляция с большой сцены (группы «5УТРА»).

28 июня, Соборная площадь с 16:00 до 23:00 часов, ведущий – Вячеслав Макаров.

блок «Знай»: чествование лучших выпускников;

блок «Гордись»: выступление шоу-группы «Эдем»;

телемост с Пермью – еще одной молодежной столицей России;

блок «Приумножай»: выступление команды КВН «ВВ», Мэлли, Артема Клира и Gercek;

20:00–23:00 — блок «Люби»: выступление JONY и Егора Крида.

Сцена у музея имени Врубеля с 12:00 до 23:00 часов

финал спецпроектов «Твой ход х Импровизация» и «Твой ход х Дебаттл»;

вручение паспортов активистам «Движения первых»;

музыкальная пауза;

20:00 — трансляция выступлений JONY и Егора Крида.

Городской сад

с 11:00 до 14:00 часов — фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров», ярмарка, выставка.

Скейт-парк на Бударина

с 12:00 до 19:00 часов— региональный этап премии «КАРДО».

Напомним, что в день празднования молодежного праздника салюта ждать не стоит.