Один день – один ведущий.

Вечерние программы на День молодежи в Омске будут вести известные на всю страну ведущие.

В пятницу, 27 июня, для омичей выступит финалист Высшей лиги КВН, резидент Comedy Club Гар Дмитриев. Ранее он работал над шоу «Однажды в России» (телеканал ТНТ) в роли сценариста, а также участвовал в шоу «Большой стендап» на радио «Юмор FM».

А в субботу, 28 июня, на сцену выйдет артист, певец, шоумен, популярный телеведущий Вячеслав Макаров. Он знаком россиянам по роли ведущего музыкального телешоу «Маска» и «Аватар» (НТВ), а также как чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки» (Первый канал).

Ранее Макаров уже посещал Омск. Год назад он был ведущим на презентации «Авангарда», а два года назад также вел День молодежи.

Напомним, что мероприятия на День молодежи будут длиться три дня: с 27 по 29 июня. Для омичей на Соборной площади выступят не только известные ведущие, но и популярные музыканты.

На сцену выйдут: омская группа «5УТРА», JONY и Егор Крид.

6+