Омск-Информ
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·Спорт

В пресс-службе омского хоккейного клуба назвали имя.
Ведущим презентации «Авангарда» перед сезоном 2024/25 будет чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки», музыкант и телеведущий Вячеслав Макаров. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе омского хоккейного клуба.
Презентация планируется в ближайшую пятницу, 30 августа, на «G-Drive Арене». Начало в 18:00. Как сообщалось ранее, выступит на мероприятии группа «Моя Мишель».
Транслировать презентацию будут на странице хоккейного клуба в «ВК».
·Спорт

В пресс-службе омского хоккейного клуба назвали имя.
Ведущим презентации «Авангарда» перед сезоном 2024/25 будет чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки», музыкант и телеведущий Вячеслав Макаров. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе омского хоккейного клуба.
Презентация планируется в ближайшую пятницу, 30 августа, на «G-Drive Арене». Начало в 18:00. Как сообщалось ранее, выступит на мероприятии группа «Моя Мишель».
Транслировать презентацию будут на странице хоккейного клуба в «ВК».