Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Это будут исполнители таких песен, как «Зима в сердце», «Пташка» и «Ветер меняет направление».
На презентации ХК «Авангард», которая планируется 30 августа на «G-Drive Арене», выступит группа «Моя Мишель». Об этом сообщает «Ом1».
– Действительно, выступление в Омске запланировано на 30 августа, – сообщил организатор выступлений группы Алекс Кедров.
Отметим, что сегодня в телеграм-канале «Авангарда» вышел пост с отрывком из композиции музыкантов, которая называется «Зима в сердце».
·Культура/Афиша

Это будут исполнители таких песен, как «Зима в сердце», «Пташка» и «Ветер меняет направление».
На презентации ХК «Авангард», которая планируется 30 августа на «G-Drive Арене», выступит группа «Моя Мишель». Об этом сообщает «Ом1».
– Действительно, выступление в Омске запланировано на 30 августа, – сообщил организатор выступлений группы Алекс Кедров.
Отметим, что сегодня в телеграм-канале «Авангарда» вышел пост с отрывком из композиции музыкантов, которая называется «Зима в сердце».