На заседании Генсовета партии власти особый акцент был сделан на обновлении партийных рядов и увеличении численности членов «Единой России».

Сегодня, 26 июня, заседание Генсовета «Единой России» в Москве провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Владимир Якушев. Особое внимание уделялось обновлению партийных рядов и увеличению численности членов партии «Единая Россия». Отметим, что в Омской области эта работа ведется постоянно по поручению секретаря регионального отделения Виталия Хоценко.

Также региональное отделение интерсивно вовлекает в общественную и политическую деятельность ветеранов СВО. А поскольку 2025 год в партии объявлен Годом муниципального депутата, в Омской области ведется большая работа, направленная на улучшение качества депутатского корпуса.

– Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что хорошо показали себя форумы муниципальных депутатов. Итоги будут подведены в конце 2025 года на общероссийском Форуме депутатов местного самоуправления. В нашем регионе продолжим реализацию проекта «Школа муниципального депутата». Такой формат помогает избранным депутатам быстрее включиться в работу, направленную на решение вопросов. Это площадка для обмена опытом, сбора предложений по усовершенствованию законодательства, – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Артемов.

Дмитрий Медведев на заседании Генсовета сделал акцент на необходимости расширения международного направления работы «Единой России». И Омская область уже активно работает над этим: неделю назад в регионе состоялся российско-китайский форум, одним из организаторов которого выступила партия.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев представил промежуточные результаты текущей деятельности партии, особо отметив народную программу и гуманитарную миссию «Единой России». Из Омской области гуманитарные грузы отправляются регулярно, многие члены партии работают в волонтерских группах по всему региону.