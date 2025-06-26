Омск-Информ
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·Общество

Откуда они взялись, неизвестно.
Омский фотограф Вероника Федорашко рассказала о необычной находке на Любинском проспекте. Она заметила в ливневке металлические ноги в обуви.
– Ноги Степаныча? – предположила омичка.
Отметим, что скульптура Степаныча располагается на противоположной стороне улицы Ленина. Происхождение ног остается загадкой.
Андрей Андреев
·Общество

Откуда они взялись, неизвестно.
Омский фотограф Вероника Федорашко рассказала о необычной находке на Любинском проспекте. Она заметила в ливневке металлические ноги в обуви.
– Ноги Степаныча? – предположила омичка.
Отметим, что скульптура Степаныча располагается на противоположной стороне улицы Ленина. Происхождение ног остается загадкой.
Андрей Андреев