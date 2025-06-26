Банк софинансирует благотворительные проекты бизнеса благодаря фонду «Вклад в будущее».

В Екатеринбурге прошел второй Всероссийский слет волонтеров. Во время мероприятия «Сбер» объявил о расширении программы социального партнерства «Одним сердцем». Она реализуется с помощью благотворительного фонда банка «Вклад в будущее». Благодаря программе происходит развитие социальных инвестиций, развивается партнерство с бизнесом для устойчивого социально-экономического развития регионов.

С помощью программы фонд покрывает до 25 % бюджета благотворительных инициатив, которые запускают компании и предприниматели в разных уголках страны. Происходит поддержка проектов, которые помогают детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям в трудной жизненной ситуации. Также поддержка направлена на заботу об окружающей среде, продвижение здорового образа жизни, развитие образования, науки и творчества.

Во время пилотного этапа программа «Одним сердцем» уже доказала свою востребованность. Поддержку получили 35 проектов в 18 регионах. Например, в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге, где фонд «Вклад в будущее» совместно с фондом STK-DOBRO создал игровую комнату для маленьких пациентов.

Помещение капитально отремонтировали, оборудовали новой мебелью, развивающими играми и умными устройствами «Сбера». Теперь дети могут проводить время между медицинскими процедурами интересно и с пользой.

Отметим, что на втором Всероссийском слете волонтеров «Сбера» собралось более 500 участников. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога бизнеса, власти и общества. В обсуждениях приняли участие представители крупнейших компаний Урала, органов власти, благотворительных организаций и меценаты.

На слете обсуждали роль корпоративного волонтерства в развитии регионов, сохранение культурного и исторического наследия, масштабирование социальных инициатив, а также применение искусственного интеллекта для решения социальных задач.

– Волонтерское движение стало важной частью корпоративной культуры «Сбера» и инструментом системных изменений в обществе, – сказал президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. – Сегодня в наших рядах более 38 тысяч сотрудников, вовлеченных в добровольческую деятельность. Их усилия формируют устойчивую среду, в которой добрые инициативы становятся частью повседневной жизни. Социальные проекты, реализуемые при участии волонтеров, объединяют сотрудников, клиентов и партнеров банка, усиливая воздействие и масштаб изменений. Такие инициативы создают ценность не только здесь и сейчас. Они формируют долгосрочное наследие, которое будет ощущаться еще многие годы. Волонтерство развивает лидерские качества, укрепляет команду и повышает устойчивость организации. Это вклад в будущее, в котором каждый имеет возможность реализовать потенциал и принести пользу обществу.

В практическую часть программы вошла экологическая акция по очистке берегов реки Черной в поселке Черноисточинск (Нижнетагильский район) и посадка яблоневого сада рядом с Демидовским железоделательным заводом. Этот промышленный объект основали в 1726 году, до конца XX века он снабжал страну железом.

Сейчас завод стал основой для создания креативного кластера. Волонтеры «Сбера» помогут обустроить на его территории коворкинг-пространство для малого бизнеса. Площадка станет примером, как может соединяться историческое наследие и современные решения.