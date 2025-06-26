58 % мужчин в регионе делятся своим трафиком с близкими.

Россияне стали чаще разделять трафик из своего тарифа с родными и близкими. Согласно обезличенным данным «МегаФона», с начала года количество клиентов, которые пользуются гигабайтами, минутами и СМС вместе со своей семьей, выросло почти на 25%. Организаторами совместного общения чаще всего выступают мужчины, которые составляют 58 % от общего числа владельцев групп.

Представители сильного пола традиционно уделяют более пристальное внимание сфере технологий и связи, а также активнее интересуются новыми тарифами и услугами. По данным «МегаФона», именно мужчины составляют около 60 % аудитории, которая изучает предложения оператора и ассортимент интернет-магазина.

В «рейтинге джентльменов» России первые строчки занимают жители Таймырского и Ямальского автономных округов, Чечни, Дагестана и Магаданской области. Здесь наблюдается самый высокий процент мужчин, которые создают «МегаСемьи». В десятку также входят Москва, Сочи, Челябинская область, Удмуртия и Коми.

Среди владельцев семейных групп в Омской области женщин оказалось меньше – сейчас на них приходится 42 % от общего числа организаторов. Такая ситуация характерна почти для всех регионов страны. Нетипичная картина наблюдается лишь в трех субъектах России – Туве, Калмыкии и Бурятии, где ответственность за связь для родных и близких берут на себя представительницы прекрасного пола. При этом дамы стали создавать «мобильные семьи» на 23 % активнее по сравнению с началом года.

Абсолютное лидерство в заботе о близких показывают омичи в возрасте 35–44 лет – на них приходится 41 % от общего числа организаторов. Эта же возрастная группа чаще других выступает и в роли участников семейной группы. Далее среди тех, кто создает «МегаСемьи», следуют жители 25–34 лет с показателем 22 % и 45–54 лет, которые занимают 19 %.

– Возможность поделиться своим тарифом нравится миллионам наших клиентов по всей России, – отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских. – Сервис «МегаСемья» закрывает сразу несколько важных потребностей – забота о наличии связи у родных и рациональный подход к бюджету. Теперь не стоит беспокоиться, что бабушка или ребенок не смогут позвонить или написать в мессенджере – пакетами владельца группы может пользоваться вся семья. Кроме этого, участники получают дополнительные гигабайты интернета каждый месяц, чтобы трафика хватило на все цифровые задачи.

Обычно «мобильная семья» состоит из 2-3 человек – такой вариант актуален в 73 % случаев. «МегаСемья» позволяет подключить к своему тарифу сразу несколько абонентов, среди которых могут быть как близкие люди, так и устройства, которые потребляют трафик. Владелец может делиться гигабайтами, минутами и СМС с участниками, а они не будут платить за связь. При этом можно поделиться не только своим тарифом, но и пользоваться безлимитами на мессенджеры и соцсети – именно эти бесплатные сервисы стали фаворитами этого года.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама