Он решил обжаловать приговор суда.
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении 31-летнего омича, признанного виновным в тяжких преступлениях.
Суд первой инстанции установил, что рано утром 30 июня 2024 года подсудимый, проживавший в частном доме на улице Молодежной, после ссоры убил 39-летнюю знакомую таксистку, являвшуюся владелицей дома, и похитил у нее золотые изделия.
Затем мужчина спрятал тело жертвы в багажнике ее автомобиля и вывез его в лес Муромцевского района Омской области, где тайно захоронил останки. Возвращаясь обратно, убийца попал в ДТП, после чего бросил поврежденный автомобиль в придорожной канаве и скрылся.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год. Также убийца должен выплатить 2,5 млн рублей 19-летнему сыну погибшей женщины.
Апелляционная инстанция признала меру пресечения достаточной и оставила судебный приговор без изменений.