Омич задушил жену дяди, снял с убитой золото и спрятал тело в Муромцевском районе.

Советский районный суд Омска вынес приговор 30-летнему местному жителю, который убил 39-летнюю жену дяди, работавшую таксисткой, похитил ее золотые украшения и угнал машину. Как сообщает прокуратура, мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 12 лет, с ограничением свободы на 1 год после отбытия основного наказания.

Напомним, 30 июня женщина у себя дома поссорилась с племянником бывшего мужа. Мужчина принял наркотики, ударил женщину в лицо, а потом задушил тросом. После убийства он снял с женщины золотые украшения, положил тело в багажник ее машины и вывез в Муромцевский район, где захоронил в одном из лесов. Позже он угодил на машине в кювет.

В преступлении мужчина признался. Он показал полицейским, где спрятал тело. Однако в суде омич отказался давать показания, пояснив, что совершил преступления под воздействием алкоголя и наркотических веществ.

Отметим, что мужчине предстоит не только провести в колонии 12 лет, но и выплатить 2,5 млн рублей 19-летнему сыну погибшей женщины.