Сын погибшей также требует с него 2,7 млн рублей.

В Советском районном суде Омска состоялись прения по делу об убийстве 39-летней женщины, в котором обвиняют ее 30-летнего родственника. Прокуратура выступила с предложением отправить мужчину в колонию строгого режима на 17 лет.

Напомним, 30 июня женщина у себя дома поссорилась с племянником бывшего мужа. Мужчина принял наркотики, ударил женщину в лицо, а потом задушил тросом. После убийства он похитил золотые украшения женщины, положил тело в багажник ее машины и вывез в Муромцевский район, где захоронил.

– В отдаленном месте в лесном массиве он спрятал труп и уехал на машине женщины, имитировал ДТП, съехав в кювет, – добавили в прокуратуре.

Через три дня 19-летний сын омички заявил о ее пропаже. Полицейские нашли ее машину, а через несколько дней поймали в ломбарде мужчину, который пытался продать похищенные украшения. На допросе он признался в убийстве и показал место, где спрятал тело.

В суде омич отказался давать показания, пояснив, что совершил преступления под воздействием алкоголя и наркотических веществ.

Кроме 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, прокурор также предложил ограничить свободу омича на 1,5 года и обязать его выплатить сыну погибшей 2,7 млн рублей.