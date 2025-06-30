Красноярский вуз уже начал принимать документы от абитуриентов.

20 июня в Сибирском федеральном университете началась приемная кампания. Подать заявления можно в Красноярске или через «Госуслуги» и АИС «Абитуриент».

В 2025 году университет предлагает около 150 программ бакалавриата и специалитета от гуманитарных до инженерных. Особое внимание уделяется междисциплинарным направлениям, связанным с ИТ, инженерией, экологией и биотехнологиями.

Университет сотрудничает с крупными компаниями Красноярского края: «Роснефть», «Норильский никель», РУСАЛ, «Полюс», СУЭК и «РусГидро». Партнеры участвуют в обучении, стажировках и трудоустройстве выпускников. Развиваются программы двойных дипломов и стажировок в университетах Китая.

Талантливым абитуриентам предоставляются: первоочередное заселение в общежития, доступ к спорту, безлимитный интернет, стипендия 124 тысячи рублей за семестр и сувенирная продукция.

Проконсультироваться по вопросам поступления можно по номеру 8-800-550-22-24 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу – с 9:00 до 13:00 (по Красноярску).

Подробности о направлениях и требованиях к поступающим можно увидеть на сайте СФУ https://sfu.ru/ru/admission.

ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». ОГРН: 1022402137460. Реклама