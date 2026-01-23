Выпускникам омских школ придется сдавать физику и историю на ЕГЭ

Поступающих в вузы ждет целый ряд изменений. Поступить в вузы станет труднее.

В 2026 году выпускников омских школ ждет целый ряд изменений при поступлении в высшие учебные заведения. Они касаются обновления перечня вступительных испытаний, сроков выбора профильных экзаменов, изменений в системе целевого приема.

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции в Доме журналистов министр науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов, абитуриентам и их родителям нужно очень внимательно подойти к вопросам поступления.

– Нужно к этому вопросу подходить очень внимательно, верить только правильным источникам информации, смотреть на сайты вузов и не ошибиться с выбором специальности, – сказал министр.

Со списком экзаменов, которые выпускники будут сдавать в рамках ЕГЭ, они должны определиться до 1 февраля, написав соответствующее заявление. Скорректировать предметы по выбору потом будет проблематично и сопряжено с согласованием ряда ведомств.

Кольцов обратил внимание, что экзамен по физике становится обязательным для всех инженерных направлений, вузы получили право устанавливать историю как обязательный экзамен на гуманитарных специальностях.

– С 2026 года вступительное испытание по физике станет обязательным для всех инженерных направлений подготовки высшего образования, – отметил глава Миннауки. – Для гуманитариев вузы получили право устанавливать историю как обязательный профильный ЕГЭ.

Еще одно нововведение касается педагогических вузов. Возможность поступать с ЕГЭ по обществознанию на все профили педагогического образования упразднена. Теперь будущие учителя обязаны сдавать «свой» предмет, те, кто идет на исторический факультет, – историю, на химический – химию и т. д. Также для многих педагогических направлений сокращен список допустимых третьих экзаменов.

Кроме того, повышены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, причем это сделано по шести предметам:

физика – балл повышен с 39 до 41,

информатика – балл вырос с 44 до 46,

история – установлен балл с 36 до 40,

иностранные языки – увеличен с 30 до 40,

химия и биология – повышен с 39 до 40.

Вузы обладают правом скорректировать эти значения.