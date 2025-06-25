К акции «Единой России» присоединились 97 стран.

В России подвели итоги международной акции «Единой России» «Диктант Победы». В этом году в ней приняли участие 2,75 млн участников из 97 стран. По словам председателя общественного совета партпроекта «Историческая память», председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, за семь лет с момента старта акции число участников выросло в 18 раз.

– Сегодня «Диктант Победы» по праву можно назвать масштабной международной акцией, – сказал Нарышкин. – Вопросы для зарубежных площадок были адаптированы под специфику каждой страны или группы стран. А в 44 странах задания разрабатывались совместно с местными историками. С этой точки зрения проект стал по-настоящему глобальным событием, общим делом для сотен тысяч людей доброй воли.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин рассказал, что акция прошла на 35,5 тысячи площадок. При этом 1,3 млн человек написали диктант очно.

– В этом году в воинских частях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС было создано 1650 площадок, – сообщил он. Участие в «Диктанте Победы» приняли 22,4 тысячи школ и колледжей, около 800 вузов. Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы. Уникальные площадки диктанта действовали в детских образовательных учреждениях – «Артеке», «Орленке», «Сириусе», Академии Ломоносова, в десятках музеев и заповедников, на атомных электростанциях, нефтяной платформе в Баренцевом море, полярных станциях в Арктике и Антарктиде.

Диктант в Омской области написали около 15 тысяч человек. В этом году число площадок стало больше и выросло до 346.

– В Год 80-летия Победы особенно важно, чтобы молодое поколение помнило, какой ценой досталась победа над фашизмом, – отметил координатор партпроекта «Историческая память» в Омской области, и.о. ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт. – Количество участников показывает, что память о подвиге предков жива. Это диалог между поколениями, который укрепляет связь времен. Важно, что «Диктант Победы» пишут не только в России, но и за рубежом. Это наш ответ попыткам переписать историю. Омск, как и вся страна, показывает: мы помним, мы гордимся, мы не допустим забвения подвига наших дедов и прадедов.

Напомним, что «Диктант Победы» прошел 25 апреля. Участники должны были ответить на 25 вопросов. На это им давали 45 минут. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть вопросов посвятили спецоперации.