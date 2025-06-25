Выставка будет проходить в конце июля.

В Омске с 23 по 27 июля в парке на Королева пройдет 29-я Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск». Мероприятие объединит более 300 компаний из регионов России, Казахстана и Беларуси. Ежегодно общее количество посетителей составляет несколько тысяч человек. Россельхозбанк традиционно примет участие в выставке.

– Наш банк регулярно принимает участие в выставке-ярмарке «АгроОмск», так как это открывает дополнительные возможности для продуктивного общения с партнерами, а также потенциальными и действующими клиентами, – рассказал заместитель директора омского Россельхозбанка Сергей Золотарев. – В комфортной обстановке наши специалисты проводят консультации и рассказывают о выгодных предложениях банка. Кроме того, значительный интерес представляют мероприятия в пресс-центре, где мы проводим профильные встречи и делимся самой актуальной информацией.

Во время работы выставки омичи смогут посетить мобильный стенд Россельхозбанка, узнать о выгодных предложениях по вкладам и другим банковским продуктам, а также получить профессиональную консультацию по интересующим вопросам.

Также специалисты РСХБ примут участие в деловой части выставки. В ходе работы пресс-центра пройдут интерактивные сессии и тематические выступления.

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