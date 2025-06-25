Омский горсовет принял решения, связанные с приведением Устава Омска в соответствие с обновленным федеральным законодательством о местном самоуправлении.

Сегодня, 25 июня, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты рассмотрели целый пакет документов, связанных со вступившим в силу 19 июня 2025 года Федерального закона № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления». В частности, в Устав Омска в соответствие с федеральным законодательством внесены изменения в главу, касающуюся выборов мэра.

– Мы сейчас не создаем комиссии, а рассматриваем кандидатуру, которую представляет высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, то есть губернатор Омской области, – отметил спикер городского парламента Владимир Корбут.

Теперь губернатор должен будет представить не менее двух кандидатур. А Омский городской совет будет голосовать за эти кандидатуры.

Также в соответствии с № 33-ФЗ исключается отзыв депутата представительного органа населением. Новелла отзыва депутатов исчезнет из Устава Омска.

Меняется и возраст омичей, которые могут участвовать в инициативных проектах. Если ранее не менее 10 человек в возрасте с 16 лет могли выступать с инициативными проектами, то сейчас возрастной ценз повысился до 18 лет.

Кроме того, право быть в управлении и в советах общественного самоуправления будут иметь лица, достигшие 18 лет.

– Последующие изменения мы будем вносить по мере вступления в силу законов Омской области. И соответственно, те изменения, которые потребуют изменений в городском совете, но это уже после последней весенней сессии, – уточнил Корбут.

По словам спикера ОГС, на сегодняшний день принято уже четыре изменения в местном законодательстве согласно № 33-ФЗ.