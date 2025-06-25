В рабочую группу вошли представители Штаба общественной поддержки, депутаты и активисты МГЕР.

Ежегодно в ходе реализации проекта «Единой России» «Городская среда» проходят проверки организаций отдыха и оздоровления, детской и городской инфраструктуры, социально значимых объектов и мест, где летом отдыхают семьи с детьми. Сейчас в состав «патруля безопасности» вошли представители Штаба общественной поддержки партии, молодогвардейцы и депутат Омского горсовета Иван Котенко.

Рабочая группа осмотрела детские площадки по адресам: Декабристов, 137а, Куйбышева, 140, и Иртышская Набережная, 14. На одном из объектов нужно кронировать старые деревья и обновить малые архитектурные формы.

– Не все на должном уровне, есть над чем работать, – сказал Иван Котенко. – Здесь очень важна инициативность жителей. Инициативное бюджетирование может существенно помочь в облагораживании территорий. Этот механизм позволяет омичам участвовать в принятии решений, как расходовать часть местного бюджета на проекты по благоустройству. Нужно привлекать инициативные группы, КТОСы, и тогда наш город обязательно станет гораздо красивее и комфортнее.

Рабочая группа будет инспектировать объекты во всех округах города в течение двух месяцев. Партийные активисты получают много пожеланий по благоустройству от жителей домов. В основном они связаны со своевременным кронированием деревьев, освещением, монтажом системы отвода дождевых вод и запретом установки незаконных парковочных барьеров.

Добавим, что «Единая Россия» контролирует строительство, ремонт и содержание объектов, а также следит за безопасностью пешеходных переходов у школ. Все это является частью народной программы, которая была составлена на основе почти 2,5 млн обращений и предложений россиян.