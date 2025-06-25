Омск-Информ
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·Общество

Празднование Дня молодежи пройдет в эту пятницу и субботу.

«Сбер» присоединяется к празднованию Дня молодежи в Омске. Город в этом году удостоился звания молодежной столицы России. 27 и 28 июня на Любинском проспекте будет работать шатер банка, где гостей ждут современные сервисы, полезные знания и развлечения.

Здесь можно будет оформить дебетовую карту с уникальным дизайном – для этого понадобится паспорт. Количество карт ограниченно.

– На празднике каждый найдет что-то для себя: моментальное оформление карты с уникальным дизайном, лайфхаки по построению карьеры в IT, яркие фотозоны и даже приятный бонус – освежающие напитки, – сказала управляющий Омским отделением «Сбера» Наталья Корнева. – Для «Сбера» важно быть ближе к клиентам, особенно к молодежи, которая активно использует цифровые технологии. Наш шатер – возможность в неформальной обстановке познакомиться с современными сервисами, узнать что-то новое и хорошо провести время.

Также на праздничных площадках «Сбера» будет работать фотозона с искусственным интеллектом, которая создаст яркие снимки в необычном стиле. Партнер банка – образовательная платформа «Нетология» – проведет лекции о востребованных digital-профессиях и возможностях для развития в IT. А тех, кто захочет освежиться, ждет бар с напитками за символический 1 рубль – чтобы воспользоваться предложением, достаточно будет просто улыбнуться терминалу при оплате.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама

·Общество

Празднование Дня молодежи пройдет в эту пятницу и субботу.

«Сбер» присоединяется к празднованию Дня молодежи в Омске. Город в этом году удостоился звания молодежной столицы России. 27 и 28 июня на Любинском проспекте будет работать шатер банка, где гостей ждут современные сервисы, полезные знания и развлечения.

Здесь можно будет оформить дебетовую карту с уникальным дизайном – для этого понадобится паспорт. Количество карт ограниченно.

– На празднике каждый найдет что-то для себя: моментальное оформление карты с уникальным дизайном, лайфхаки по построению карьеры в IT, яркие фотозоны и даже приятный бонус – освежающие напитки, – сказала управляющий Омским отделением «Сбера» Наталья Корнева. – Для «Сбера» важно быть ближе к клиентам, особенно к молодежи, которая активно использует цифровые технологии. Наш шатер – возможность в неформальной обстановке познакомиться с современными сервисами, узнать что-то новое и хорошо провести время.

Также на праздничных площадках «Сбера» будет работать фотозона с искусственным интеллектом, которая создаст яркие снимки в необычном стиле. Партнер банка – образовательная платформа «Нетология» – проведет лекции о востребованных digital-профессиях и возможностях для развития в IT. А тех, кто захочет освежиться, ждет бар с напитками за символический 1 рубль – чтобы воспользоваться предложением, достаточно будет просто улыбнуться терминалу при оплате.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама