Празднование Дня молодежи пройдет в эту пятницу и субботу.

«Сбер» присоединяется к празднованию Дня молодежи в Омске. Город в этом году удостоился звания молодежной столицы России. 27 и 28 июня на Любинском проспекте будет работать шатер банка, где гостей ждут современные сервисы, полезные знания и развлечения.

Здесь можно будет оформить дебетовую карту с уникальным дизайном – для этого понадобится паспорт. Количество карт ограниченно.

– На празднике каждый найдет что-то для себя: моментальное оформление карты с уникальным дизайном, лайфхаки по построению карьеры в IT, яркие фотозоны и даже приятный бонус – освежающие напитки, – сказала управляющий Омским отделением «Сбера» Наталья Корнева. – Для «Сбера» важно быть ближе к клиентам, особенно к молодежи, которая активно использует цифровые технологии. Наш шатер – возможность в неформальной обстановке познакомиться с современными сервисами, узнать что-то новое и хорошо провести время.

Также на праздничных площадках «Сбера» будет работать фотозона с искусственным интеллектом, которая создаст яркие снимки в необычном стиле. Партнер банка – образовательная платформа «Нетология» – проведет лекции о востребованных digital-профессиях и возможностях для развития в IT. А тех, кто захочет освежиться, ждет бар с напитками за символический 1 рубль – чтобы воспользоваться предложением, достаточно будет просто улыбнуться терминалу при оплате.