Омск-Информ
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·Происшествия

Принимаются меры по локализации очага инфекции.

На территории села Моховой Привал Муромцевского района Омской области выявлены признаки опасного заболевания свиней. Эпидемические ограничения введены сразу в двух населенных пунктах района. Заболевание опасно исключительно для свиней, для здоровья человека и других домашних животных угрозы не представляет, однако инфекция чрезвычайно заразна.

Специалистами Государственной ветеринарной службы региона и федеральными ведомствами принимаются экстренные меры для локализации очага инфекции и предотвращения ее распространения.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил региональному минсельхозу организовать компенсационные выплаты владельцам пораженных животных. Размер компенсации будет рассчитан исходя из актуальной рыночной стоимости изъятого скота и произведенной мясной продукции.

Граждан призывают соблюдать установленные санитарные нормы и правила обращения со свиньями, избегать контактов с посторонними лицами, исключить доступ посторонних на фермы и ограничить прогулки животных вне загонов. Не рекомендуется кормить свиней остатками пищи и животными кормами, проводить забой без предварительного осмотра ветеринаром и официального заключения о пригодности продукта.

Запрещается покупать животных на стихийных рынках без соответствующих ветеринарных сертификатов, ввозить скот и мясо из других областей без согласования с государственными ветврачами.

Владельцам скота настоятельно рекомендовано немедленно сообщать специалистам ветеринарии обо всех случаях заболеваний животных. Нарушителям санитарных норм грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Омской области обнаружили новый очаг смертельной инфекции.

Мария Филимонова
·Происшествия

Принимаются меры по локализации очага инфекции.

На территории села Моховой Привал Муромцевского района Омской области выявлены признаки опасного заболевания свиней. Эпидемические ограничения введены сразу в двух населенных пунктах района. Заболевание опасно исключительно для свиней, для здоровья человека и других домашних животных угрозы не представляет, однако инфекция чрезвычайно заразна.

Специалистами Государственной ветеринарной службы региона и федеральными ведомствами принимаются экстренные меры для локализации очага инфекции и предотвращения ее распространения.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил региональному минсельхозу организовать компенсационные выплаты владельцам пораженных животных. Размер компенсации будет рассчитан исходя из актуальной рыночной стоимости изъятого скота и произведенной мясной продукции.

Граждан призывают соблюдать установленные санитарные нормы и правила обращения со свиньями, избегать контактов с посторонними лицами, исключить доступ посторонних на фермы и ограничить прогулки животных вне загонов. Не рекомендуется кормить свиней остатками пищи и животными кормами, проводить забой без предварительного осмотра ветеринаром и официального заключения о пригодности продукта.

Запрещается покупать животных на стихийных рынках без соответствующих ветеринарных сертификатов, ввозить скот и мясо из других областей без согласования с государственными ветврачами.

Владельцам скота настоятельно рекомендовано немедленно сообщать специалистам ветеринарии обо всех случаях заболеваний животных. Нарушителям санитарных норм грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Омской области обнаружили новый очаг смертельной инфекции.

Мария Филимонова