Принимаются меры по локализации очага инфекции.

На территории села Моховой Привал Муромцевского района Омской области выявлены признаки опасного заболевания свиней. Эпидемические ограничения введены сразу в двух населенных пунктах района. Заболевание опасно исключительно для свиней, для здоровья человека и других домашних животных угрозы не представляет, однако инфекция чрезвычайно заразна.

Специалистами Государственной ветеринарной службы региона и федеральными ведомствами принимаются экстренные меры для локализации очага инфекции и предотвращения ее распространения.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил региональному минсельхозу организовать компенсационные выплаты владельцам пораженных животных. Размер компенсации будет рассчитан исходя из актуальной рыночной стоимости изъятого скота и произведенной мясной продукции.

Граждан призывают соблюдать установленные санитарные нормы и правила обращения со свиньями, избегать контактов с посторонними лицами, исключить доступ посторонних на фермы и ограничить прогулки животных вне загонов. Не рекомендуется кормить свиней остатками пищи и животными кормами, проводить забой без предварительного осмотра ветеринаром и официального заключения о пригодности продукта.

Запрещается покупать животных на стихийных рынках без соответствующих ветеринарных сертификатов, ввозить скот и мясо из других областей без согласования с государственными ветврачами.

Владельцам скота настоятельно рекомендовано немедленно сообщать специалистам ветеринарии обо всех случаях заболеваний животных. Нарушителям санитарных норм грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Омской области обнаружили новый очаг смертельной инфекции.