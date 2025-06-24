Омск-Информ
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·Общество

На банковской карте будет дизайн, посвященный становлению Омска как молодежной столицы России.

«Сбер» начал выпускать специальную карту с лимитированным дизайном «Омск – молодежная столица России». Этого звания город удостоился в 2025 году.

– Мы видим, как много в Омске молодых людей, которые создают интересные, креативные проекты, развивают бизнес и активно участвуют в жизни города, – сказала управляющий Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева. – Эта карта одновременно и символ вовлеченности, и способ привлечь дополнительное внимание к молодежным инициативам.

Банковская карта с эксклюзивным дизайном – это не только удобный платежный инструмент, но и возможность подчеркнуть связь с регионом и его активным сообществом, продемонстрировать свою причастность к развитию города.

– В Омске много яркой и креативной молодежи, которая при этом выражает свою индивидуальность, – отметил заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник. – Радует, что наш партнер при организации разных мероприятий, в том числе и Дня молодежи в этом году, «Сбер» решил порадовать молодых людей стильным дизайном карты. Отличная инициатива. Уверен, омская молодежь по достоинству оценит ее.

Оформить карту можно в считаные минуты прямо на праздничных мероприятиях Дня молодежи 27 и 28 июня в шатре «Сбера». Для оформления нужен паспорт. Количество карт ограничено.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама

·Общество

На банковской карте будет дизайн, посвященный становлению Омска как молодежной столицы России.

«Сбер» начал выпускать специальную карту с лимитированным дизайном «Омск – молодежная столица России». Этого звания город удостоился в 2025 году.

– Мы видим, как много в Омске молодых людей, которые создают интересные, креативные проекты, развивают бизнес и активно участвуют в жизни города, – сказала управляющий Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева. – Эта карта одновременно и символ вовлеченности, и способ привлечь дополнительное внимание к молодежным инициативам.

Банковская карта с эксклюзивным дизайном – это не только удобный платежный инструмент, но и возможность подчеркнуть связь с регионом и его активным сообществом, продемонстрировать свою причастность к развитию города.

– В Омске много яркой и креативной молодежи, которая при этом выражает свою индивидуальность, – отметил заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник. – Радует, что наш партнер при организации разных мероприятий, в том числе и Дня молодежи в этом году, «Сбер» решил порадовать молодых людей стильным дизайном карты. Отличная инициатива. Уверен, омская молодежь по достоинству оценит ее.

Оформить карту можно в считаные минуты прямо на праздничных мероприятиях Дня молодежи 27 и 28 июня в шатре «Сбера». Для оформления нужен паспорт. Количество карт ограничено.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама