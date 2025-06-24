На банковской карте будет дизайн, посвященный становлению Омска как молодежной столицы России.

«Сбер» начал выпускать специальную карту с лимитированным дизайном «Омск – молодежная столица России». Этого звания город удостоился в 2025 году.

– Мы видим, как много в Омске молодых людей, которые создают интересные, креативные проекты, развивают бизнес и активно участвуют в жизни города, – сказала управляющий Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева. – Эта карта одновременно и символ вовлеченности, и способ привлечь дополнительное внимание к молодежным инициативам.

Банковская карта с эксклюзивным дизайном – это не только удобный платежный инструмент, но и возможность подчеркнуть связь с регионом и его активным сообществом, продемонстрировать свою причастность к развитию города.

– В Омске много яркой и креативной молодежи, которая при этом выражает свою индивидуальность, – отметил заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник. – Радует, что наш партнер при организации разных мероприятий, в том числе и Дня молодежи в этом году, «Сбер» решил порадовать молодых людей стильным дизайном карты. Отличная инициатива. Уверен, омская молодежь по достоинству оценит ее.

Оформить карту можно в считаные минуты прямо на праздничных мероприятиях Дня молодежи 27 и 28 июня в шатре «Сбера». Для оформления нужен паспорт. Количество карт ограничено.