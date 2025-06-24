Омск-Информ
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·Общество

Он пытался оспорить штраф, но два суда ему отказали.
Омского предпринимателя Андрея Чеченкина оштрафовали на 3 тыс. рублей за строительство на террритории дендросада имени Г. И. Гензе. Постановление о штрафе вынесло министерство природных ресурсов и экологии региона. Омич пытался оспорить его, но Куйбышевский районный и Омский областной суды отклонили его жалобу.
Мужчина занял своим объектом недвижимости 264,13 кв. м территории дендросада, который является памятником природы, а значит, строительство там запрещено. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе судов, речь идет о доме, который частично расположен на участке дендросада.
Имя Чеченкина ранее уже фигурировало в деле о строительстве коттеджей около и на территории дендросада. 
Отметим, что в августе 2024 года, по версии «Города55», Андрей Чеченкин вошел в топ самых богатых людей Омской области. Он владеет компанией «Регион 55», которая специализируется на автомобильных грузоперевозках.
Андрей Андреев
·Общество

Он пытался оспорить штраф, но два суда ему отказали.
Омского предпринимателя Андрея Чеченкина оштрафовали на 3 тыс. рублей за строительство на террритории дендросада имени Г. И. Гензе. Постановление о штрафе вынесло министерство природных ресурсов и экологии региона. Омич пытался оспорить его, но Куйбышевский районный и Омский областной суды отклонили его жалобу.
Мужчина занял своим объектом недвижимости 264,13 кв. м территории дендросада, который является памятником природы, а значит, строительство там запрещено. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе судов, речь идет о доме, который частично расположен на участке дендросада.
Имя Чеченкина ранее уже фигурировало в деле о строительстве коттеджей около и на территории дендросада. 
Отметим, что в августе 2024 года, по версии «Города55», Андрей Чеченкин вошел в топ самых богатых людей Омской области. Он владеет компанией «Регион 55», которая специализируется на автомобильных грузоперевозках.
Андрей Андреев