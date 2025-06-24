Он пытался оспорить штраф, но два суда ему отказали.
Омского предпринимателя Андрея Чеченкина оштрафовали на 3 тыс. рублей за строительство на террритории дендросада имени Г. И. Гензе. Постановление о штрафе вынесло министерство природных ресурсов и экологии региона. Омич пытался оспорить его, но Куйбышевский районный и Омский областной суды отклонили его жалобу.
Мужчина занял своим объектом недвижимости 264,13 кв. м территории дендросада, который является памятником природы, а значит, строительство там запрещено. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе судов, речь идет о доме, который частично расположен на участке дендросада.
Имя Чеченкина ранее уже фигурировало в деле о строительстве коттеджей около и на территории дендросада.
Отметим, что в августе 2024 года, по версии «Города55», Андрей Чеченкин вошел в топ самых богатых людей Омской области. Он владеет компанией «Регион 55», которая специализируется на автомобильных грузоперевозках.