Строение признано аварийным.

Омская мэрия приняла решение о сносе здания, расположенного по адресу: улица Маяковского, 65, в Центральном округе. Объектом владеет спортшкола имени омского самбиста Александра Пушницы.

Как сообщили «Омск-информу» в мэрии, признано аварийным именно здание склада. Конструкции частично обрушились, и, чтобы не подвергать омичей опасности, было принято решение демонтировать строение. Однако о сроках сноса пока ничего не известно.

Основаниями для принятия решения стали технический отчет Центра судебной экспертизы и оценки и обращение самой образовательной организации «Спортивная школа имени А. М. Пушницы».

Напомним, что филиалы спортивной школы имени Александра Пушницы в Омске расположены по нескольким адресам: улица Декабристов, 110, улица Масленникова, 62 (около объекта, подлежащего сносу), а также проспект Мира, 23, в Советском округе.

Ранее учреждение носило название «Спортивный клуб А. М. Пушницы».Организация была учреждена в 2007 году, и с момента основания его бессменно возглавлял выдающийся спортсмен Александр Пушница. Заслуженный мастер спорта СССР по самбо, Пушница трижды становился чемпионом мира, один раз завоевывал серебряную медаль мировых первенств, трижды побеждал на турнирах Кубка мира, дважды становился чемпионом Европы, девять раз побеждал на чемпионатах СССР, семь раз становился победителем чемпионатов РСФСР и трижды побеждал на Спартакиаде народов СССР.

Александр Пушница покинул этот мир в 2023 году в возрасте 73 лет. После его кончины руководство клубом принял Андриян Казанцев.