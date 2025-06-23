По мнению Дмитрия Рябыкина, у «ястребов» серьезный кадровый потенциал, но результаты покажет только новый сезон.

Экс-тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о трансферной политике омичей. По его мнению, сейчас «ястребы» идут ва-банк.

– Судя по объему сделок и финансов, идет ва-банк «Авангард». Команда выглядела укомплектованной и в ходе последнего плей-офф, когда ушла в седьмой матч с будущим чемпионом «Локомотивом». Казалось бы, от этого состава Омск может оттолкнуться. Но нет – видим активную селекцию, – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru

Эксперт отметил, что переход в «Авангард» форварда Александра Волкова – хороший ход. У него есть опыт игры за чемпионскую «Тампу», СКА и минское «Динамо», и он еще может развиваться. Помимо этого, тренер высказался и об остальных подписаниях «ястребов».

– Интересный ход с защитником Артемом Блажиевским. В последней «регулярке» у него один гол, но в плей-офф – сразу пять. Видимо, решили, что это отличное усиление именно под плей-офф, закрыв глаза на медлительность этого защитника. Если верить прессе, очень серьезные деньги Омск готов отдать за ограниченно свободного агента «Динамо» Дмитрия Рашевского. Видимо, хотят им заменить ударного форварда Рида Буше. Бросок у Рашевского превосходный, но нет стабильности Буше, – добавил Рябыкин.

По сумме ресурсов «Авангард» является чемпионом летней селекции, заключил Рябыкин: у тренерского штаба теперь большой выбор игроков во всех линиях, включая трех сильных вратарей. Однако эффективность этих трат покажет только новый сезон.