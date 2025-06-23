Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он расположился на пересечении улиц Омская и 14-я Линия.
В Центральном округе Омска открылся новый современный магазин, расположенный на пересечении улиц Омская и 14-я Линия. О завершении строительства сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии. 
Магазин занимает общую площадь порядка 3332 квадратных метров и состоит из четырех этажей. Проект реализован индивидуальным предпринимателем, вложившим собственные средства в развитие инфраструктуры района.
Ранее сообщалось, что на месте стадиона «Динамо» построят новый спорткомплекс.
Мария Филимонова
·Экономика/Бизнес

Он расположился на пересечении улиц Омская и 14-я Линия.
В Центральном округе Омска открылся новый современный магазин, расположенный на пересечении улиц Омская и 14-я Линия. О завершении строительства сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии. 
Магазин занимает общую площадь порядка 3332 квадратных метров и состоит из четырех этажей. Проект реализован индивидуальным предпринимателем, вложившим собственные средства в развитие инфраструктуры района.
Ранее сообщалось, что на месте стадиона «Динамо» построят новый спорткомплекс.
Мария Филимонова