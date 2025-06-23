Старший вице-президент Сбербанка высказался о вызовах, которые необходимо решить.

Во время ПМЭФ-2025 состоялся ежегодный ИТ-завтрак. Его организаторами стали Минцифры России, АНО «Цифровая экономика», РУССОФТ, РАЭК и АЭТС.

На мероприятии выступил старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов. Во время своего выступления он подчеркнул ключевую роль генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в обеспечении технологического лидерства и суверенитета России.

– Необходимо разработать механизмы безопасного обмена данными между компаниями и государственными структурами, способствующие формированию универсальных наборов данных для обучения моделей искусственного интеллекта, – отметил Кирилл Меньшов. – Важным шагом станет принятие национальных стандартов для анонимизации, обезличивания и синтеза данных, обеспечивающих надежную защиту личной информации граждан.

Он отметил, что также нужно решить вопрос с подготовкой кадров. Меньшов уверен, что нужно включать основы ИИ в образовательную программу вузов.

– Очевидно, что через пару лет владение ИИ-технологиями станет одним из ключевых критериев при приеме на работу, аналогично владению компьютером, – сказал эксперт.

Он считает, что современные студенты должны начинать подготовку к этому новому этапу уже сегодня.