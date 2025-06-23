Строение расположено через дорогу от СКК имени Блинова.

Мэрия Омска приняла решение о сносе здания, расположенного по адресу: улица Маяковского, 65, в Центральном округе. Здание принадлежит спортшколе имени легендарного самбиста Александра Пушницы. Ранее учреждение носило название «Спортивный клуб А. М. Пушницы».

Основанием для принятия решения стал технический отчет Центра судебной экспертизы и оценки, а также обращение образовательного учреждения «Спортивная школа имени А. М. Пушницы». В постановлении указано, что снесению подлежит нежилое строение, состоящее из трех помещений общей площадью около 130 кв. м. Конкретные сроки проведения работ по сносу не обозначены.

Филиалы спортивной школы имени Александра Пушницы в Омске расположены по нескольким адресам: улица Декабристов, 110, улица Масленникова, 62 (около объекта, подлежащего сносу), а также проспект Мира, 23, в Советском округе.

Клуб был основан в 2007 году. С первого дня работы учреждения им руководил Александр Пушница – заслуженный мастер спорта СССР по самбо, трехкратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира, трехкратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР, семикратный чемпион РСФСР, трехкратный победитель Спартакиады народов СССР.