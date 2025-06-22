Омск-Информ
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·Общество

Акция, посвященная памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в Городском саду.

Сегодня, 22 июня, в 4 утра в Городском саду в центре Омска состоялась традиционная акция «Свеча памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. У инсталляции «Земной шар» молодежь и ветераны омского «Боевого братства» выложили лампадами символичную надпись «Омск помнит. 22.06.1941» и водрузили на шар символ мира – голубя.

Ровно 84 года назад в этот день в нашей стране началась Великая Отечественная война. Советские граждане ценой страшных потерь – более 27 млн человек – остановили продвижение фашистов и защитили свободу Отечества, подарив нам, своим потомкам, мирное небо над головой. Вечная память погибшим.

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·Общество

Акция, посвященная памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в Городском саду.

Сегодня, 22 июня, в 4 утра в Городском саду в центре Омска состоялась традиционная акция «Свеча памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. У инсталляции «Земной шар» молодежь и ветераны омского «Боевого братства» выложили лампадами символичную надпись «Омск помнит. 22.06.1941» и водрузили на шар символ мира – голубя.

Ровно 84 года назад в этот день в нашей стране началась Великая Отечественная война. Советские граждане ценой страшных потерь – более 27 млн человек – остановили продвижение фашистов и защитили свободу Отечества, подарив нам, своим потомкам, мирное небо над головой. Вечная память погибшим.

1526