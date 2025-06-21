В Омске проходит большое количество мероприятий, на которые приезжают туристы из других регионов.

Губернатор Виталий Хоценко заявил, что в 2025 году Омскую область впервые посетит более миллиона туристов. Этому в том числе способствует статус молодежной столицы России.

– Мы планируем уже в этом году выйти за 1 млн туристов, причем развивая различные виды туризма [как] молодежная столица. [Например], мы перекрыли на выходные дни Любинский проспект, центральную улицу в городе. И теперь она пешеходная, – сказал Хоценко в комментарии агентству ТАСС. – В следующем году мы вступаем в статус культурной столицы России и тоже будем проводить очень много мероприятий.

В увеличении потока туристов в Омскую область немаловажную роль играет так называемое сарафанное радио. Омичи, побывав на крутых ивентах в городе, активно зовут своих друзей и родственников из других регионов.

– Сарафанное радио очень хорошо работает, когда все местные говорят: приезжайте к нам в город, в область, – отметил Хоценко.

Добавим, что за прошлый год Омскую область посетили 900 тыс. человек, это на 30 % больше показателя 2023 года.