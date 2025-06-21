Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Изменения связаны с капитальным ремонтом путей и продлятся три вечера.

Из-за капитального ремонта путей на улице Челюскинцев трамваи № 1, 4 и 7 будут следовать по укороченным маршрутам в направлении Амурского поселка.

Рейсы станут двигаться только до остановки «Улица 11-я Ремесленная» три вечера: с 20:30 23 июня до 5:30 24 июня, с 20:30 25 июня до 5:30 26 июня, с 20:30 27 июня до 5:30 28 июня.

·Общество

Изменения связаны с капитальным ремонтом путей и продлятся три вечера.

Из-за капитального ремонта путей на улице Челюскинцев трамваи № 1, 4 и 7 будут следовать по укороченным маршрутам в направлении Амурского поселка.

Рейсы станут двигаться только до остановки «Улица 11-я Ремесленная» три вечера: с 20:30 23 июня до 5:30 24 июня, с 20:30 25 июня до 5:30 26 июня, с 20:30 27 июня до 5:30 28 июня.