Омск-Информ
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·Общество

Брачными узами себя связали шесть влюбленных пар.

В омском Лечебно-исправительном учреждении № 2 прошли сразу шесть торжественных церемоний бракосочетания.   Мероприятие провел специалист Советского отдела Управления ЗАГС. В его присутствии влюбленные связали себя узами брака и обменялись обручальными кольцами.   В завершение мероприятия они получили свидетельство о заключении брака. Руководитель отдела по воспитательной работе с осужденными Борис Ниязов рассказал о том, что подобные торжественные мероприятия проводятся в ЛИУ-2 ежеквартально. Однако по масштабу и количеству пар данное событие стало беспрецедентным за всю историю учреждения.

·Общество

Брачными узами себя связали шесть влюбленных пар.

В омском Лечебно-исправительном учреждении № 2 прошли сразу шесть торжественных церемоний бракосочетания.   Мероприятие провел специалист Советского отдела Управления ЗАГС. В его присутствии влюбленные связали себя узами брака и обменялись обручальными кольцами.   В завершение мероприятия они получили свидетельство о заключении брака. Руководитель отдела по воспитательной работе с осужденными Борис Ниязов рассказал о том, что подобные торжественные мероприятия проводятся в ЛИУ-2 ежеквартально. Однако по масштабу и количеству пар данное событие стало беспрецедентным за всю историю учреждения.