Приятели побывали в Барселоне, Амстердаме и Кельне.

Теперь уже бывший нападающий омского «Авангарда» Марк Верба ни в чем себе не отказывает в межсезонье. Недавно он отправился в турне по Европе. И, как ранее сообщалось, прихватил с собой приятеля, форварда Владимира Ткачева.

Друзья побывали в испанской Барселоне, где осмотрели все местные достопримечательности и восхитились многогранностью творчества Пабло Пикассо и Рембрандта. В столице Нидерландов Амстердаме Ткачев и Верба снова наведались в картинную галерею, а затем отправились в немецкий Кельн.

Стоит отметить, что, по данным агента Шуми Бабаева, Владимир Ткачев останется в «Авангарде» еще на пять лет.

Форварды сдружились в омской команде и теперь часто проводят досуг вместе. Майские праздники нападающие отметили в бане.