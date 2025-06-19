Пострадавший ночью одолжил телефон за 100 тысяч рублей прохожему.

В отдел полиции № 8 УМВД России по Омску обратился 19-летний житель Советского округа с заявлением о краже мобильного телефона стоимостью 100 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что около часа ночи потерпевший шел домой из магазина по улице Нефтезаводской. К нему подошел мужчина и попросил одолжить телефон для срочного звонка. Взяв смартфон, незнакомец направился в сторону гаражей. Потерпевший последовал за ним, и между ними завязался конфликт, во время которого злоумышленник вытащил нож и порезал руку жертве, после чего скрылся с телефоном.

Сотрудники ППС задержали 50-летнего подозреваемого недалеко от места происшествия. На допросе мужчина признался, что пытался продать похищенный телефон в ломбардах и случайным прохожим, но безуспешно. Увидев сотрудников полиции на улице Малунцева, он бросил телефон на месте. Телефон был найден и возвращен владельцу.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Советский районный суд города Омска по ходатайству следователя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что недавно на той же улице прямо с шеи мужчины украли цепочку за 60 тысяч рублей.