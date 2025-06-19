Компании подписали соглашение.

ПАО «Сбербанк» и «Сибагро» (АО «Сибирская Аграрная Группа») на 28-м Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий. Подписи под соглашением поставили председатель Сибирского банка «Сбера» Дмитрий Солнцев и генеральный директор «Сибагро» Сергей Ильиных.

– Цифровая трансформация бизнеса сегодня уже не просто тренд, это важнейший инструмент развития, усиления своей конкурентной позиции на рынке, – сказал Дмитрий Солнцев. – Мы благодарим наших партнеров за доверие к компетенциям банка в области цифрового развития. Уверен, вместе мы сможем придать новый импульс развития аграрному рынку Сибири.

Договор направлен на поддержку перехода на отечественные программные решения. Также в документе прописаны возможности консультативной помощи в сфере IT, организации обучающих программ, в том числе в Корпоративном университете банка, в области высоких технологий.

– Когда речь идет о базовых отраслях экономики, цифровой суверенитет становится таким же важным, как продовольственный, – отметил Сергей Ильиных. – Выбирая российские IT-решения от нашего партнера, крупнейшего отечественного разработчика, мы укрепляем два ключевых фронта одновременно – и технологический, и аграрный.

Соглашение предполагает реализацию совместных научно-исследовательских проектов, а также проектов по поиску и привлечению инновационных технологий. Главная цель – повышение эффективности работы компаний.