Омичи также жалуются на загрязнение воздуха из-за этого предприятия.

Завод «Омсктехуглерод» оказался в центре экологического скандала. Росприроднадзор выяснил, что предприятие сбрасывало в Иртыш сточные воды с превышением допустимых норм по вредным веществам, таким как медь, железо и фенол.

Нарушения зафиксированы два квартала подряд – в конце 2024 года и в начале 2025-го. По закону такие сбросы должны проходить предварительную очистку, чтобы не загрязнять окружающую среду. Но этого сделано не было.

Ведомство направило заводу официальное предостережение с требованием устранить нарушения. Также компанию проинформировали о праве подать возражения, если она не согласна с выводами проверки.

Однако, как отмечают сами омичи, проблема не только в сбросах в воду. Жители регулярно жалуются на едкий запах, который доносится со стороны сажевого завода, особенно в жару. Об этом пишут в паблике «ДЫШИ! Омск» во «ВКонтакте».

– Больше нас травит этот сажевый завод. Вот недавно были выбросы – 1 или 2 июня. Такая жара была, вонь стояла с вечера, что пришлось окна закрыть, – написал один из омичей.

По словам других горожан, запах также ощущается в Чкаловском районе и, по их мнению, исходит именно от «Омсктехуглерода».

Пока контролирующие органы ограничиваются лишь предупреждениями, жители просят обратить внимание на постоянный характер загрязнения – и воды, и воздуха.