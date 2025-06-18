Омск-Информ
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·Общество

Однако новых фактов в деле не появилось.
В минувший понедельник в Турции состоялась повторная экспертиза по делу о гибели блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Ее провели на месте ДТП. Участие принимали свидетели, обвиняемый и представители погибшей байкерши, в том числе ее бывший муж, Станислав Федоренко.
– Еще раз были проговорены обстоятельства аварии. Обвиняемая сторона придерживается своих первоначальных показаний. Новых фактов и доказательств не предоставлено, – рассказал в телеграм-канале мужчина.
Теперь эксперты должны подготовить новый отчет. Заседание суда состоится в июле.
Напомним, МотоТаня разбилась 22 июля на турецкой трассе Милас – Секе. Ей было 38 лет. В аварии обвиняют турецкого байкера.
Андрей Андреев
·Общество

Однако новых фактов в деле не появилось.
В минувший понедельник в Турции состоялась повторная экспертиза по делу о гибели блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Ее провели на месте ДТП. Участие принимали свидетели, обвиняемый и представители погибшей байкерши, в том числе ее бывший муж, Станислав Федоренко.
– Еще раз были проговорены обстоятельства аварии. Обвиняемая сторона придерживается своих первоначальных показаний. Новых фактов и доказательств не предоставлено, – рассказал в телеграм-канале мужчина.
Теперь эксперты должны подготовить новый отчет. Заседание суда состоится в июле.
Напомним, МотоТаня разбилась 22 июля на турецкой трассе Милас – Секе. Ей было 38 лет. В аварии обвиняют турецкого байкера.
Андрей Андреев