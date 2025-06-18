ТЦ Metro закрывается, но обслуживание клиентов не прекращается.
Metro закрывает один из двух торговых центров в Омске, расположенный на Черлакском тракте. Магазин прекратит работу до конца сентября. Компания сосредоточит деятельность на единственном оставшемся торговом центре, расположенном на проспекте Королева в Советском округе.
Профессиональные клиенты сохранят доступ к услугам Metro двумя способами: доставка заказа и посещение сохранившегося торгового центра, сообщают «Ведомости».
Для сотрудников закрывающегося центра разработана специальная программа поддержки, включающая возможность перевода на другие позиции, помощь в поиске работы и улучшенные условия компенсационных выплат.
Помимо Омска, Metro закрывает еще одну торговую точку, расположенную в Вологде.