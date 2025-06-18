Оператор выступит партнером сборной России.

«МегаФон» и Российский футбольный союз (РФС) продлили соглашение о партнерстве. Как и в предыдущие годы, сотовый оператор будет телеком-партнером сборной России, а также станет активным участником совместной с РФС деятельности по популяризации футбола в стране.

- «МегаФон» – надежный партнер Российского футбольного союза, - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. - Мы ценим долгосрочный вклад компании в поддержку не только национальной сборной, но и программ, охватывающих массовый и детско-юношеский спорт. Продление соглашения позволит нам расширить сотрудничество и реализовать новые инициативы, направленные на развитие самого популярного вида спорта в России.

Новое соглашение подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Документ действует до конца 2028 года и предусматривает расширенное сотрудничество «МегаФона» и РФС в программах и проектах по развитию отечественного футбола.

Первое партнерское соглашение между сторонами заключили еще в 2010 году. После чего «МегаФон» стал официальным телеком-партнером сборной России по футболу и продолжает им оставаться.

Помимо сотрудничества с национальной сборной, «МегаФон» уже 20 лет организовывает Всероссийский чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». За это время в турнире приняли участие более 41 тысячи детей.

- РФС и «МегаФон» имеют многолетний и разносторонний опыт сотрудничества, поэтому новое соглашение – это логичное продолжение нашей истории партнерства, - отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан. - Уверен, что совместные инициативы позволят привлечь к спорту еще больше молодых людей, поддержать развитие детско-юношеских команд и внести вклад в формирование здорового образа жизни среди населения. Кроме того, наше взаимодействие станет примером эффективного объединения усилий бизнеса и спортивных организаций ради достижения общих целей.

Турнир активно поддерживают известные спортсмены, олимпийские чемпионы, региональные власти и Российский футбольный союз. В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии «#МЫВМЕСТЕ-2024» в номинации «Ответственный бизнес».

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама