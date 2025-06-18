Омск-Информ
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·Общество

Водоснабжение было оперативно восстановлено.
Вчера, 17 июня, на магистральном водопроводе между поселениями Троицкое и Шараповка случился порыв, вызвавший прекращение подачи воды сразу в нескольких районах Омской области: Омском, Азовском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Любинском, Таврическом и Исилькульском.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил о восстановлении водоснабжения.

– Бригада рабочих АО «Омскоблводопровод» оперативно устранила порыв 17 июня в 20:30, со вчерашнего вечера подача воды осуществляется в штатном режиме, – доложил Шнипко.
В ситуации аварийного отключения водоснабжения министр призвал граждан региона обращаться в единую диспетчерскую службу АО «Омскоблводопровод» по телефонам: 8 (3812) 929-102 или 8 (3812) 729-302 или напрямую в администрацию населенного пункта.
Напомним, что следственный комитет проводит проверку по данному случаю. Ответственным лицам будет дана соответствующая правовая оценка по статье 293 УК РФ («Халатность»).
Мария Филимонова
·Общество

Водоснабжение было оперативно восстановлено.
Вчера, 17 июня, на магистральном водопроводе между поселениями Троицкое и Шараповка случился порыв, вызвавший прекращение подачи воды сразу в нескольких районах Омской области: Омском, Азовском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Любинском, Таврическом и Исилькульском.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил о восстановлении водоснабжения.

– Бригада рабочих АО «Омскоблводопровод» оперативно устранила порыв 17 июня в 20:30, со вчерашнего вечера подача воды осуществляется в штатном режиме, – доложил Шнипко.
В ситуации аварийного отключения водоснабжения министр призвал граждан региона обращаться в единую диспетчерскую службу АО «Омскоблводопровод» по телефонам: 8 (3812) 929-102 или 8 (3812) 729-302 или напрямую в администрацию населенного пункта.
Напомним, что следственный комитет проводит проверку по данному случаю. Ответственным лицам будет дана соответствующая правовая оценка по статье 293 УК РФ («Халатность»).
Мария Филимонова