Водоснабжение было оперативно восстановлено.
Вчера, 17 июня, на магистральном водопроводе между поселениями Троицкое и Шараповка случился порыв, вызвавший прекращение подачи воды сразу в нескольких районах Омской области: Омском, Азовском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Любинском, Таврическом и Исилькульском.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил о восстановлении водоснабжения.
– Бригада рабочих АО «Омскоблводопровод» оперативно устранила порыв 17 июня в 20:30, со вчерашнего вечера подача воды осуществляется в штатном режиме, – доложил Шнипко.
В ситуации аварийного отключения водоснабжения министр призвал граждан региона обращаться в единую диспетчерскую службу АО «Омскоблводопровод» по телефонам: 8 (3812) 929-102 или 8 (3812) 729-302 или напрямую в администрацию населенного пункта.
Напомним, что следственный комитет проводит проверку по данному случаю. Ответственным лицам будет дана соответствующая правовая оценка по статье 293 УК РФ («Халатность»).